Tiktoks gucken beim Frühstück, auf dem Schulweg Bilder in Snapchat verschicken und abends reihenweise Youtube-Videos schauen: Für die meisten Jugendlichen sind digitale Medien fester Bestandteil des Alltags.

Der Sog, der vom Smartphone ausgeht, ist jedoch nicht ungefährlich: nimmt die Nutzung überhand, können Wohlbefinden, Leistungsfähigkeit und das Sozialleben darunter leiden.

Das Ziel: eine ausgewogene Mediennutzung

Das kostenfreie Präventionsangebot "freii" sensibilisiert für einen bewussteren Umgang mit digitalen Medien. Es richtet sich generell an Kinder und Jugendliche zwischen 11 und 15 Jahren - ganz gleich, ob sie bereits ein riskantes, also besonders häufiges und zeitintensives Mediennutzungsverhalten zeigen oder nicht.

Das Ziel: eine ausgewogene Mediennutzung dank Wissenszuwachs, Reflexion und gemeinsamen Aktivitäten - und zwar mit der ganzen Familie.

21 Tage Challenges und Inputs - Eltern sind mit im Boot

Kern des Angebots ist die "freii"-App, die den Teilnehmenden drei Wochen lang täglich kleine Challenges stellt. Mal sind es Informationshäppchen, die aufgenommen werden sollen, mal sind es Aufgaben, die erfüllt werden müssen. Im Schnitt müssen sich die Jugendlichen drei bis sieben Minuten am Tag Zeit für "freii" nehmen.

Weil Medienprävention der Initiative zufolge am besten funktioniert, wenn die Erziehenden einbezogen werden, richtet sich die App auch an Eltern. Sie sind ausdrücklich eingeladen, sich ebenfalls zu registrieren. Dann bekommen sie täglich Tipps, wie sie ihre Kinder dabei unterstützen können, ein gesundes Mediennutzungsverhalten zu entwickeln.

App funktioniert anonym und ohne Installation

Apropos registrieren: Bei "freii" meldet man sich ausschließlich mit einem selbst festgelegten Benutzernamen und Passwort an. Eine Verknüpfung mit Handynummer oder E-Mail-Konto findet nicht statt.

Die Nutzung der App ist der Initiative zufolge komplett anonym. Es handelt sich außerdem um eine Web-App - sie muss nicht installiert werden, sondern ist einfach in jedem Browser nutzbar.







