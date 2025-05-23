Dienstag, 09. September 2025

Plus Messerangriffe

Gewalt und Messer bei Kindern und Jugendlichen

Die Polizei wird nicht müde vor Messern zu warnen. Sie sind billig, leicht zu kaufen - und lebensgefährlich. Trotzdem gibt es schon Kinder, die ein Messer dabeihaben.

23.05.2025 UPDATE: 27.05.2025 08:00 Uhr 3 Minuten, 7 Sekunden
Ein Messer - Illustration
Auch Kinder und Jugendliche fallen durch Straftaten mit Messern auf.

Berlin/Hannover/Remscheid (dpa) - In Berlin greift mutmaßlich ein 13-jähriger Grundschüler einen 12-Jährigen mit einem Messer an und verletzt ihn lebensgefährlich. In Remscheid (NRW) wehrt sich ein 11-jähriger Schüler gegen den wiederholten Angriff eines 13-jährigen Mitschülers mit einem Messer und verletzt ihn am Oberschenkel. 

Alle Beteiligten gelten noch als Kinder und sind nicht

