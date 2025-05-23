Berlin/Hannover/Remscheid (dpa) - In Berlin greift mutmaßlich ein 13-jähriger Grundschüler einen 12-Jährigen mit einem Messer an und verletzt ihn lebensgefährlich. In Remscheid (NRW) wehrt sich ein 11-jähriger Schüler gegen den wiederholten Angriff eines 13-jährigen Mitschülers mit einem Messer und verletzt ihn am Oberschenkel.

Alle Beteiligten gelten noch als Kinder und sind nicht