Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Liebe vor Krankheit

Witwerrente trotz kurzer Ehe

Heiraten Paare, wenn ein Partner todkrank ist und wohl nicht mehr lange zu leben hat, wird eine Versorgungsehe vermutet - und eine Witwerrente abgelehnt. Warum ein Gericht solch einen Fall kippte.

09.07.2025 UPDATE: 09.07.2025 09:50 Uhr 1 Minute, 10 Sekunden
Gericht sieht Liebe im Vordergrund: Die Entscheidung zu dieser Eheschließung diente laut Gericht primär der Bestätigung ihrer gemeinsamen Liebe. Foto: Annette Riedl/dpa​

Berlin. (dpa) Normalerweise besteht kein Anspruch auf eine Witwer- oder Witwenrente, wenn eine Ehe weniger als ein Jahr gedauert hat. In bestimmten Fällen kann es jedoch Ausnahmen geben. Auf solch eine weist die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) mit Blick auf eine Entscheidung des Sozialgerichts Stuttgart (Az: S 24 R 4315/21) hin. 

Im konkreten Fall

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote