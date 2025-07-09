Berlin. (dpa) Normalerweise besteht kein Anspruch auf eine Witwer- oder Witwenrente, wenn eine Ehe weniger als ein Jahr gedauert hat. In bestimmten Fällen kann es jedoch Ausnahmen geben. Auf solch eine weist die Arbeitsgemeinschaft Familienrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) mit Blick auf eine Entscheidung des Sozialgerichts Stuttgart (Az: S 24 R 4315/21) hin.

Im konkreten Fall