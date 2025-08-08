So bleibt die Beziehung fair
Einkommensunterschiede in Partnerschaften sind keine Seltenheit. Damit die finanzielle Ungleichheit nicht zum Problem wird, kann eine frühzeitige Kommunikation sinnvoll sein. Doch das ist nicht alles.
Von Christoph Jänsch
Berlin. (dpa-tmn) Er verdient deutlich mehr als sie. Oder umgekehrt. Gemeinsame Urlaube, große Anschaffungen, der Alltag – alles wird gemeinsam gelebt, aber unter Umständen nicht gleich finanziert. Einkommensunterschiede in Partnerschaften sind absolut keine Seltenheit – doch wie geht man damit um, ohne dass die Liebe leidet? Fünf Expertinnen und
