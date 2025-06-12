Von Beate Kaufmann

Berlin/Heidelberg. (dpa-tmn) Wer kein gültiges Testament oder keinen Erbvertrag aufsetzt, dessen Vermögen wird nach der gesetzlichen Erbfolge weitervererbt. Sie sieht vor, dass in jedem Fall Bluts­verwandte profitieren. Für Ehe- und einge­tragene Lebens­partner gilt ein spezielles gesetzliches Erbrecht. Doch wie genau wird dann in einem Todesfall vererbt? Und was ist