Plus Kein letzter Wille

Wer erbt eigentlich, wenn es kein Testament gibt?

Auch wenn es keinen letzten Willen gibt, wird das Vermögen eines Verstorbenen unter Angehörigen verteilt. Dann allerdings nach den Regelungen des Staates. So sieht die gesetzliche Erbfolge aus.

12.06.2025 UPDATE: 12.06.2025 07:54 Uhr 3 Minuten, 12 Sekunden

Wer erbt eigentlich, wenn ich irgendwann nicht mehr bin? Gibt es kein Testament oder keinen gültigen Erbvertrag, regelt das die gesetzliche Erbfolge. (zu dpa: «Wer erbt eigentlich, wenn es kein Testament gibt?») Foto: Stefan Sauer/dpa-tmn​

Von Beate Kaufmann

Berlin/Heidelberg. (dpa-tmn) Wer kein gültiges Testament oder keinen Erbvertrag aufsetzt, dessen Vermögen wird nach der gesetzlichen Erbfolge weitervererbt. Sie sieht vor, dass in jedem Fall Bluts­verwandte profitieren. Für Ehe- und einge­tragene Lebens­partner gilt ein spezielles gesetzliches Erbrecht. Doch wie genau wird dann in einem Todesfall vererbt? Und was ist

