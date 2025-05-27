Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus Kein Verlangen nach Sex

Wo liegt der Unterschied zwischen lustlos oder asexuell

Der Psychologe Robert Coordes erklärt, woran man Asexualität erkennt und wie Beziehungen trotzdem gelingen können.

27.05.2025 UPDATE: 27.05.2025 08:14 Uhr 2 Minuten, 55 Sekunden
Der Wunsch nach Nähe: Viele asexuelle Menschen führen sehr liebevolle, romantische Beziehungen. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa-tmn​
Interview
Interview
Dipl.-Psychologe Robert A. Coordes

... ist Leiter des Instituts für Beziehungsdynamik in Berlin.

Von Alicia Windzio

Berlin. (dpa-tmn) Sex spielt in vielen Kontexten eine große Rolle – in TV-Serien, auf Partys, bei Gesprächen unter Freundinnen und Freunden. Wer dabei merkt, dass dieses Thema irgendwie nie das eigene ist, fragt sich vielleicht: Bin ich anders? 

Tatsächlich gibt es Menschen, die sich nie zu anderen derart hingezogen fühlen, und für die das völlig stimmig ist.

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote