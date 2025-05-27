Wo liegt der Unterschied zwischen lustlos oder asexuell
Der Psychologe Robert Coordes erklärt, woran man Asexualität erkennt und wie Beziehungen trotzdem gelingen können.
... ist Leiter des Instituts für Beziehungsdynamik in Berlin.
Von Alicia Windzio
Berlin. (dpa-tmn) Sex spielt in vielen Kontexten eine große Rolle – in TV-Serien, auf Partys, bei Gesprächen unter Freundinnen und Freunden. Wer dabei merkt, dass dieses Thema irgendwie nie das eigene ist, fragt sich vielleicht: Bin ich anders?
Tatsächlich gibt es Menschen, die sich nie zu anderen derart hingezogen fühlen, und für die das völlig stimmig ist.
