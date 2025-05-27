Von Alicia Windzio

Berlin. (dpa-tmn) Sex spielt in vielen Kontexten eine große Rolle – in TV-Serien, auf Partys, bei Gesprächen unter Freundinnen und Freunden. Wer dabei merkt, dass dieses Thema irgendwie nie das eigene ist, fragt sich vielleicht: Bin ich anders?

Tatsächlich gibt es Menschen, die sich nie zu anderen derart hingezogen fühlen, und für die das völlig stimmig ist.