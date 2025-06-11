Nicht nur Jammern, Ex-Talks oder sprunghaftes Verhalten törnen beim Dating ab, sondern auch fehlende Echtheit und Authentizität. So legen zwar 7 von 10 Singles (71 Prozent) Wert darauf, wie sich ihr Gegenüber beim Schreiben ausdrückt. Aber die große Mehrheit will laut einer Umfrage keine KI-generierten Nachrichten im Chatverkehr bekommen.

Stolperstelle KI-Texte

Für 73 Prozent der Frauen und 62 Prozent der Männer wäre es sogar ein Ausschlusskriterium, wenn ein Datingpartner oder eine Datingpartnerin beim Kennenlernen Nachrichten schickt, die mit künstlicher Intelligenz erstellt sind. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage vom Marktforschungsinstitut Fittkau und Maaß für die Elitepartner-Studie 2025 mit 6.328 erwachsenen Internetnutzern in Deutschland.

Stolperstelle Reaktionszeit

Wer in Chats einsteigt, kann ein potenzielles Date aber auch vergraulen, wenn er zu lange braucht, um zu antworten. Denn nur schnelle Antworten gelten als ein positives Zeichen. 63 Prozent antworten laut der Umfrage grundsätzlich schnell, wenn sie Interesse haben. Entsprechend steigen aber auch die Erwartungen an die Reaktionszeit der anderen. 44 Prozent der Singles macht es bereits skeptisch, wenn ihr Gegenüber eine Nachricht zwar gelesen hat, aber nicht innerhalb weniger Stunden (!) antwortet.

Je jünger, desto höher sind die Ansprüche an eine schnelle Antwortzeit (Singles 18-29 Jahre: 55 Prozent). Doch nicht nur die Zeit bis zu einer Antwort zählt, wichtig ist auch, proaktiv zu schreiben. Denn 69 Prozent der Singles sind irritiert, wenn jemand immer nur reagiert, anstatt sich von selbst zu melden.

Stolperstelle Terminfindung

Läuft es beim Nachrichtenaustausch noch gut, ist der nächste Schritt ein persönliches Treffen. Doch rund um das (erste) Date gibt es ebenfalls einen Knackpunkt. Wenn wegen Job, Hobby, familiären Verpflichtungen oder was auch immer eine Terminfindung lange dauert, kann das fatal sein. Jeder Zweite (52 Prozent) verliert das Interesse, wenn es zu kompliziert ist, ein Date zu vereinbaren. Frauen (56 Prozent) sind da etwas störanfälliger als Männer (48 Prozent).

Klappt es mit dem Date, ist ein zweiter kritischer Punkt erreicht, sobald dieses zu Ende geht. Nur gut jeder Zweite meldet sich laut der Umfrage nach einem Date schon innerhalb von 24 Stunden, wenn er oder sie Interesse hat (53 Prozent). Doch 36 Prozent der Frauen und 23 Prozent der Männer warten grundsätzlich ab, dass ihr Gegenüber sich zuerst meldet. Ein Verhalten, das garantiert dafür sorgt, dass sich zwei verpassen. Denn beide haken das dann als Ghosting ab.