Dienstag, 16. September 2025

Plus Jung und betrübt

Wie das Lebensglück ins Wanken gerät

Glücksforscher schlagen Alarm: Junge Menschen fühlen sich weltweit so schlecht wie noch nie. Was steckt hinter dem plötzlichen Abwärtstrend – und warum trifft es Mädchen besonders hart? 

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 08:29 Uhr 3 Minuten, 42 Sekunden
Jugendliche treffen sich auf dem Tempelhofer Feld. Die gleich von mehreren globalen Krisen geprägte letzte Zeit hat besonders bei der Generation der jungen Menschen in Deutschland deutliche Spuren hinterlassen. Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Von Larissa Schwedes

Hanover. (dpa) Junge Erwachsene sind heute im Schnitt deutlich unglücklicher als sie es jahrelang waren. Ein Team um den Glücksforscher David Blanchflower vom Dartmouth College in Hanover (USA)  beschreibt im Fachjournal "PLOS One" eine Trendwende. Lange ließ sich demnach die Unzufriedenheit von Menschen in einer Art Hügel darstellen: Sie nahm mit einigen

