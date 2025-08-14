"Lass uns Freunde bleiben"
Ist er ernst gemeint, dieser komische Satz zum Abschied? Fast jeder hat ihn schon gehört – oder selbst gesagt. Aber können einstige Paare wirklich Freunde bleiben? Und wenn, unter welchen Bedingungen?
Von Elena Hartmann
Berlin/Bad Wilsnack. (dpa-tmn) Eine Trennung ist meist mit starken Emotionen und Schmerz verbunden. Nicht selten äußern eine oder beide Seiten den Wunsch, Freunde zu bleiben. Für viele klingt das wie ein tröstlicher Kompromiss – besonders bei einem gemeinsamen Freundeskreis oder emotionaler Verbundenheit. Doch ist das realistisch?
Laut der Berliner
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+