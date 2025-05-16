Dienstag, 09. September 2025

zurück
Plus "Gleich nehm' ich dir das Handy weg!"

Was Eltern und Kindern bei Stress wegen Bildschirmzeit hilft

Immer früher, immer mehr, und natürlich fürchten Eltern Folgen von zu viel Screentime. Aber: Wie lange ist nicht unbedingt der Punkt. Wie Eltern und Kinder zu einer vernünftigen Nutzung finden.

16.05.2025 UPDATE: 16.05.2025 08:20 Uhr 2 Minuten, 5 Sekunden

Eltern beeinflussen die Bildschirmzeit ihrer Kinder - manchmal negativ, ohne es zu wissen. Eine Expertin erklärt, wie wir effektiver darüber reden können. Foto: Annette Riedl/dpa-tmn​

San Francisco/Cambridge. (dpa-tmn) "Hör doch endlich mal auf zu zocken!", "Gleich nehm' ich dir das Handy weg!" - solche Sätze fallen täglich ganz vielen Familien. Oft ohne Wirkung. 

Die Forschung zeigt aber, dass man anders und "effektiver" mit Tweens und Teens sprechen kann, so die US-Erziehungswissenschaftlerin Rebecca Rolland. Denn wie wir über die sogenannte Bildschirmzeit reden,

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote