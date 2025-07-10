Dienstag, 09. September 2025

Wie Paare den Haushalt fairer aufteilen

Kinderbetreuung, Haushalt, unsichtbares Kümmern und "an-alles-Denken": In vielen Beziehungen schultern Frauen einen Großteil der Jobs. Wie spricht man das konstruktiv an, damit es gerechter wird?

10.07.2025 UPDATE: 10.07.2025 08:08 Uhr 2 Minuten, 15 Sekunden
Ein Team bilden: Partnerschaften profitieren davon, wenn beide Partner Verantwortung teilen und sich gegenseitig unterstützen. Foto: Annette Riedl/dpa-tmn​

Von Ricarda Dieckmann und Claudia Wittke-Gaida

Köln. (dpa) Wer hat auf dem Schirm, dass das Kind neue Badesachen benötigt? Wer plant das Essen? Wer erinnert an die Impftermine? Wer denkt ans Kita-Fest oder das Geburtstagsgeschenk für die Schwiegermutter? Ach ja, und neues Waschmittel und Toilettenpapier braucht es auch noch - und wer kauft's? In vielen Partnerschaften bleibt das häufig

