Wie Paare den Haushalt fairer aufteilen
Kinderbetreuung, Haushalt, unsichtbares Kümmern und "an-alles-Denken": In vielen Beziehungen schultern Frauen einen Großteil der Jobs. Wie spricht man das konstruktiv an, damit es gerechter wird?
Von Ricarda Dieckmann und Claudia Wittke-Gaida
Köln. (dpa) Wer hat auf dem Schirm, dass das Kind neue Badesachen benötigt? Wer plant das Essen? Wer erinnert an die Impftermine? Wer denkt ans Kita-Fest oder das Geburtstagsgeschenk für die Schwiegermutter? Ach ja, und neues Waschmittel und Toilettenpapier braucht es auch noch - und wer kauft's? In vielen Partnerschaften bleibt das häufig
