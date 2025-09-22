Von Katja Sponholz

Augsburg / Frankfurt (dpa/tmn) - Hört auf zu streiten! Diesen Satz hat als Kind wohl schon jeder gehört - und vermutlich auch das ein oder andere Mal sogar selbst dem eigenen Nachwuchs mit auf den Weg gegeben. Denn Streit wird als etwas Negatives, Nerviges, Überflüssiges betrachtet.

Fachleute sehen das jedoch anders. "Lasst uns streiten!",