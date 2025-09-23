Berlin. (dpa-tmn) Das Spielzeug ist weg, das Kind will einfach nicht ins Bett oder die Pubertät ist im Gange: Kleine Streitigkeiten mit dem Kind können viele Gründe haben. Dass da bei manchen Eltern ein Gefühl von Überforderung aufkommt, ist nichts Außergewöhnliches.

Leider gibt es immer wieder Fälle, in denen solche familiären Streitigkeiten mit Gewalt enden. Genau so