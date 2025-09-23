Dienstag, 23. September 2025

Erste Hilfe, wenn die Erziehung überfordert

Kleine Streitigkeiten im Familienleben sind ganz normal. Doch was kann ich tun, wenn ich als Mutter oder Vater merke, dass ich komplett überfordert bin? Das Wichtigste: Gewalt ist nie eine Lösung.

23.09.2025 UPDATE: 23.09.2025 07:56 Uhr 2 Minuten, 1 Sekunde
In Familien geht es nicht immer nur harmonisch zu. Steigt bei Eltern ein aggressiver Impuls auf, sollte man die Streitsituation erst mal verlassen und später wieder das Gespräch suchen. Foto: Peter Kneffel/dpa-tmn​
Johannes Hell

Berlin. (dpa-tmn) Das Spielzeug ist weg, das Kind will einfach nicht ins Bett oder die Pubertät ist im Gange: Kleine Streitigkeiten mit dem Kind können viele Gründe haben. Dass da bei manchen Eltern ein Gefühl von Überforderung aufkommt, ist nichts Außergewöhnliches.

Leider gibt es immer wieder Fälle, in denen solche familiären Streitigkeiten mit Gewalt enden. Genau so

