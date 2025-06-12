Dienstag, 09. September 2025

Plus Freitag, der 13.

Wie wir Aberglauben unbewusst nutzen

Die einen haben ein grummeliges Gefühl, die anderen lachen drüber: Ist Freitag, der 13. ein Pechtag? Nein, sagen die Zahlen. Doch Aberglaube kann durchaus hilfreich sein, erklärt ein Experte.

12.06.2025 UPDATE: 12.06.2025 07:54 Uhr 2 Minuten, 5 Sekunden
Freitag, der 13. gilt abergläubischen Menschen als Unglückstag. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa-tmn​

Von Bettina Lüke

Köln/Washington. (dpa-tmn) Mal wieder Freitag, der 13., und viele beschleicht dann ein irgendwie unangenehmes Gefühl: Da könnte was passieren … Also liebes nichts Wichtiges planen. Für Flugreisen etwa sind diese Freitage unbeliebter als andere, so eine aktuelle Auswertung. Und das alles nicht, weil es Statistiken gäbe, die belegen, dass so ein Freitag, der 13. ein

