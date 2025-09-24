Von Christina Bachmann

Berlin/Recklinghausen. (dpa-tmn) "Der Sandwich-Begriff bringt zum Ausdruck, dass man sich wie eingeklemmt fühlt zwischen zwei Sorge-Erwartungen", sagt Eva Maria Welskop-Deffaa, Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes. Zum einen sind da die pflegebedürftigen Eltern, zum anderen die eigenen Kinder, die – wenn auch nicht mehr ganz klein – doch