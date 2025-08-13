Dienstag, 09. September 2025

Was Singles über Datingportale wissen sollten

Wer die große Liebe will, bekommt mitunter erst einmal die harte Geschäftspraxis von Dating-Plattformen zu spüren. Von versteckten Kosten, falschen Siegeln und Fallstricken bei Testangeboten.

13.08.2025 UPDATE: 13.08.2025 10:07 Uhr 3 Minuten, 5 Sekunden
Typisch Single: Früher oder später landen quasi alle Partnersuchenden bei Datingplattformen oder -apps. Foto: Zacharie Scheurer/dpa-tmn​

Von Sabine Meuter

Köln/Frankfurt/Main. (dpa-tmn) Ein Leben ohne Partnerin oder Partner? Für viele ist das unvorstellbar. Wer Single (geworden) ist, schaut sich daher oft im Internet nach Menschen um, die ebenfalls auf der Suche nach einer (neuen) Beziehung sind.

Früher oder später landen die Suchenden dann irgendwann bei den Datingplattformen und -apps. Aufs Kleingedruckte wird

