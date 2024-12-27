Montag, 15. September 2025

Plus Das Baby kommt

Wie Eltern den perfekten Vornamen finden

Werdende Eltern stellen sich viele Fragen - eine der ganz großen: Wie soll unser Baby heißen? Keine einfache Entscheidung immerhin muss das Kind auf lange Zeit damit leben. Ein paar Hilfestellungen.

27.12.2024 UPDATE: 08.05.2025 08:21 Uhr 2 Minuten, 43 Sekunden
Bald ist es so weit: Werdende Eltern stellen sich vor der Geburt ihres Kindes viele Fragen - eine ist die nach dem richtigen Namen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Von Sabine Meuter

Wiesbaden/Bad Salzschlirf. (dpa-tmn) Emma oder Lulu-Fee, Paul oder Nathan-Korbinian: Wie soll es denn nun heißen, das Kind, das bald kommt? Diese Frage bereitet vielen Eltern in spe erst mal einiges an Kopfzerbrechen. Kein Wunder, einen Namen, den drei andere Kinder in der Klasse haben, wollen viele vermeiden. Ist der Name hingegen zu ausgefallen, kann es dafür schon

