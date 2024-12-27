Wie Eltern den perfekten Vornamen finden
Werdende Eltern stellen sich viele Fragen - eine der ganz großen: Wie soll unser Baby heißen? Keine einfache Entscheidung immerhin muss das Kind auf lange Zeit damit leben. Ein paar Hilfestellungen.
Von Sabine Meuter
Wiesbaden/Bad Salzschlirf. (dpa-tmn) Emma oder Lulu-Fee, Paul oder Nathan-Korbinian: Wie soll es denn nun heißen, das Kind, das bald kommt? Diese Frage bereitet vielen Eltern in spe erst mal einiges an Kopfzerbrechen. Kein Wunder, einen Namen, den drei andere Kinder in der Klasse haben, wollen viele vermeiden. Ist der Name hingegen zu ausgefallen, kann es dafür schon
