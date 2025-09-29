Riol/Trier (dpa) - In Rheinland-Pfalz wird es bald die bundesweit ersten Flussbestattungen geben. Das Land hat sein Bestattungsgesetz neu gefasst und erlaubt jetzt auch das Ablassen einer Urne in die Flüsse Rhein, Mosel, Saar und Lahn. Das Gesetz ist seit Samstag in Kraft. Auch wenn noch manche Details unklar sind - die Branche macht sich bereit.

Auf dem Oberdeck eines Schiffes auf der