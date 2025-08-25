Montag, 15. September 2025

Das hilft, wenn wir uns gekränkt fühlen

Ein Wort, ein Satz - und plötzlich ist da dieser Schmerz: Jemand anderes sagt oder tut etwas, das uns im Inneren verletzt. Wie kann man mit Kränkungen umgehen?

25.08.2025 UPDATE: 15.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 52 Sekunden
Wer sich mit einer Kränkung intensiv auseinandersetzt, gewinnt an innerer Stärke. Foto: Christin Klose/dpa-tmn​

Trier. (dpa-tmn) Es ist ein Gefühl, das fast jede und jeder kennt: Ein Satz reicht und schon zwiebelt es gehörig. Wir sind tief gekränkt. Dabei ist eine Kränkung keine Beleidigung und nicht mal unbedingt ein Angriff. Wie kann man diesen Schmerz also greifen, verstehen - und mit ihm umgehen? Das sagen Expertinnen: 

Kränkungen treffen jeden von uns ganz tief im Inneren, denn sie verletzen

