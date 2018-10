Auch in diesem Jahr präsentiert der Kinder- und Jugendcircus Peperoni e.V. wieder seine große, alljährliche Weihnachtsvorstellung. In vielen abwechslungsreichen Nummern nehmen die über 100 Kinder zwischen 7 und 15 Jahren Sie mit auf eine „Peppige Reise durchs Jahr“. Ob Faschingsfeier und Polonaise auf dem Einrad, ein Sommergewitter, das über das Mini-Trampolin zieht, ob Halloween hoch in der Luft oder Weihnachtsstimmung als Balanceakt auf dem Drahtseil, bei so viel Abwechslung ist für jeden etwas dabei. Da ist Spaß für groß und klein garantiert!

Veranstalter des Ganzen ist der gemeinnützige Kinder- und Jugendcircus Peperoni e.V., der sich seit nunmehr 31 Jahren in Heidelberg in dieser sehr besonderen Disziplin für Kinder engagiert.

Jetzt gleich Tickets für die Shows sichern. Natürlich sind von dem Programm vor allem Kids begeistert: Mitfiebern und anfeuern heißt es im Zuschauerraum bei insgesamt drei Shows.

Die Eröffnungsshow steigt am Freitag, 01.12.2017 um 17 Uhr.

Am selben Abend um 21 Uhr wird es eine besondere Vorstellung von der Gruppe der Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Stil des „Nouveau Cirque“ geben, die Varieté-Show „Shadows of time“. Der Circus Peperoni präsentiert seine diesjährige Varieté-Show "Shadows of Time". Nachwuchsartisten aus der Kleinkunstszene zeigen Ihr Können und entführen Sie in die Vergangenheit. Wussten Sie eigentlich schon, ...dass Bonnie und Clyde ihre Beute auf dem Trapez versteckt haben? …dass die erste Frau auf dem Mond am Vertikalseil aus der Raumkapsel kletterte? …dass Sherlock Holmes und Watson mit dem Fahrrad zu ihren Tatorten fuhren? Diese und weitere bisher unbekannte Facts über wichtige Personen der Vergangenheit werden Sie an diesem Abend von uns brandaktuell und völlig inoffiziell erfahren. Ein myteriöses Schattentheater weiht Sie ein in die Schatten der Zeit - "Shadows of Time". Datum: 1. Dezember 2017 um 21 Uhr

Weiter mit den Kindern geht es dann mit der Vorstellung am Samstag, den 02.12.2017 um 16 Uhr und zuletzt am Sonntag, den 03.12.2017 um 11:30 Uhr. Der Eintritt zu all diesen Vorstellungen kostet Euro 5,-.

Kassenöffnung ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Der Kartenvorverkauf startet ab sofort über www.reservix.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.