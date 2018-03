Von Marion Gottlob

Probleme in der Schule sind etwas Furchtbares. Manchmal vergiften sie das ganze Familienleben - Kinder wie Eltern müssen sich diesen Schwierigkeiten fast jeden Tag stellen. Zum Psychologischen Zentrum für Diagnostik und Förderung von Schulleistungen (PZS) der Awo Heidelberg kommen pro Jahr rund 350 Familien mit Kindern mit Schul-Problemen zur Beratung. "Wenn man die Schwierigkeiten analysiert, kann man eine Diagnose stellen - und für jedes Kind eine individuelle Hilfe finden", so Leiterin und Diplom-Psychologin Heike Rolli.

Das Zentrum entstand 1974 aus einem Forschungsprojekt zur Legasthenie. Ein Mitarbeiter entwickelte ein audiovisuelles Lehrgerät für das Training mit Kindern, die eine Rechtschreibschwäche haben - eine Pionierarbeit. Heute ist das Zentrum Anlaufstelle nicht nur bei Lese-, Schreib- und Rechenschwäche, sondern auch bei Entwicklungs- und Aufmerksamkeitsstörungen.

Immer wieder kommen verzweifelte Eltern und sagen: "Mein Kind strengt sich nicht an, es passt in der Schule nicht auf, es macht keine Hausaufgaben, die Nachhilfe bringt nichts, es möchte nicht mehr zur Schule gehen." Monika Reister-Schneider, Mitarbeiterin und Ärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, sagt: "Auch diese Kinder geben sich Mühe, aber sie können aufgrund bestimmter Schwächen die Aufgaben nicht besser bewältigen."

Viele Probleme deuten sich schon im Kindergarten an: Einige Kinder haben eine Schwäche der Motorik. Deshalb vermeiden sie Malen und Basteln. In der Schule können sie den Stift nicht richtig halten, während andere Kinder schon fast schreiben können. Andere können verschiedene Richtungen nicht wahrnehmen, für sie sind zum Beispiel ein "b" und ein "d" identisch. Wieder andere hören Unterschiede zum Beispiel zwischen einem "o" und einem "u" nicht - oder sie nehmen bestimmte Laute nicht wahr.

Kinder mit solchen Schwächen erleben die Schule als eine Aneinanderreihung von Misserfolgen. Anweisungen wie "Mach schneller!" oder "Konzentriere Dich!" verstärken die Schwächen oftmals. In einigen Fällen ist es auch der Ehrgeiz der Eltern, der Kinder noch mehr belastet.

Ein Beispiel: Die Mutter von Clara (Name geändert) ist eine Einwanderin, der Vater ist deutsch. Für die Eltern war klar, dass Clara das Gymnasium besuchen sollte. Doch in der zweiten Klasse zeigte sich, dass Clara trotz vieler Mühen Probleme beim Schreiben und Lesen hatte. Sie wurde so unsicher, dass sie allen Mut verlor. Die verzweifelten Eltern suchten Rat beim PZS. Eine Diagnose zeigte nicht nur eine Schreib- und Leseschwäche, sondern auch eine Rechenschwäche. In der Therapie übte Clara gezielt das Lesen und Schreiben, abgestimmt auf ihre Schwächen - und erlebte das erste Mal Erfolge. Nach und nach wurden die Noten besser. Auf Rat des PZS hin besucht Clara nun die Realschule. Sie ist eine so gute Schülerin, dass sie vielleicht später das Fachabitur machen wird.

Auch das kann passieren: Ein Junge war sehr sprachgewandt und wurde in der Schule als hochbegabt eingestuft. Probleme mit der Rechtschreibung wurden als Folge einer Unterforderung angesehen. Das Kind durfte eine Klasse überspringen. Später erlebte der Junge auf dem Gymnasium einen Misserfolg nach dem anderen. Schließlich suchten die Eltern Rat beim PZS. Ein Test ergab eine normale Begabung - jedoch eine Problematik bei der Koordination zwischen Auge und Hand, daher die Schreibschwäche. "Wir mussten um Verständnis für den Jungen werben, der sich nur noch als unfähig betrachtete", so die Fachleute.

Die Diagnose beginnt mit einem einstündigen Beratungsgespräch, es folgt ein präzises Diagnose-Verfahren mit verschiedenen Tests. Danach schlagen die Fachleute konkrete Hilfen vor, dazu kann eine Therapie entweder am PZS oder bei niedergelassenen Fachleuten gehören. Mit der gezielten Therapie kommt es meist nach kurzer Zeit zur Entspannung in der Familie. Die Kinder weinen seltener und nehmen wieder am Leben teil - bessere Noten folgen meist. Behandelt werden Familien aus Heidelberg, aber auch aus dem Rhein-Neckar-Kreis.

FiInfo: Psychologisches Zentrum für Diagnostik und Förderung von Schulleistungen, Adlerstraße 1/5-1/6. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 06221 / 7392124. Mehr Infos auch unter www.pzs-heidelberg.de.