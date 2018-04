Von Alexander R. Wenisch

Auch wenn in den vergangenen Jahren die Zahl der Scheidungen leicht zurückging, geht noch immer etwa jede dritte Ehe in die Brüche. Mal haben sich die Paare auseinandergelebt, mal ging ein Partner fremd. Es gibt aber auch Paare, die nicht die Scheidung, sondern einen Neustart in der Beziehung suchen, weiß Arndt Linsenhoff (67). Er ist Diplom-Psychologe mit Schwerpunkt Paartherapie bei Pro Familia in Heidelberg.

Herr Linsenhoff, was ist der häufigste Grund, warum Paare zu Ihnen kommen? Eine Affäre, die die Beziehung erschüttert hat?

Am häufigsten kommen Paare, die sich über Jahre auseinandergelebt haben, die nur noch streiten - und die Therapie als letzte Chance sehen. Doch meist geht die schief. Im Gegensatz dazu: Wenn eine Affäre der Grund der Therapie ist, stehen die Chancen auf einen Neustart sehr gut.

Das müssen Sie erklären.

Wie bei einer Krankheit auch sind die Prognosen der Heilung in einer Akutsituation immer günstiger. Eine Affäre ist ein solches akutes Alarmsignal in einer Beziehung. Das Paar merkt: So wie jetzt geht es auf keinen Fall weiter.

Wer sucht denn eher Hilfe bei Ihnen, Frauen oder Männer?

Klassischerweise sind es die Frauen. Aber klar, wenn Männer die Betrogenen sind, dann kommen auch die.

Wie lassen sich Wunden, die eine Affäre in eine Beziehung reißt, heilen?

Wenn die Affäre bekannt wird, endet auch die Sprachlosigkeit des Paares. Das ist erst mal gut. Der Betrogene hat da meist schon wochenlang gelitten: Schlaflosigkeit, Ängste, Appetitlosigkeit. Und der Partner sieht diese Entwicklung ja meist - ihn plagt ein schlechtes Gewissen. Das erhöht den Druck auf beiden Seiten, bis der Knoten endlich platzt. Da kann dann die Paartherapie ansetzen.

Und Sie gehen dann im Gespräch auf die Suche nach dem Schuldigen?

Nein, gar nicht. Er ist ein Schwein, weil er sie betrogen hat. Sie hat ihn vernachlässigt, darum ist er fremdgegangen. Das interessiert mich nicht. Das wäre meiner Ansicht nach sogar ein Kunstfehler.

Aber es ist doch verstörend zu realisieren, wie viel Lüge es in den zurückliegenden Monaten gegeben hat.

Auf jeden Fall. Das Zusammenbrechen des Lügengebäudes löst ein Gefühl der Haltlosigkeit aus. Weil alles, woran man geglaubt hat, nicht mehr wahr ist.

Wie ist Ihre Gesprächsstrategie?

Ich kann die Befindlichkeit beider Seiten sehr gut nachvollziehen und ziehe das Gespräch auf mich. Wenn Sie im Vergleich das Paar vom Anfang nehmen, das sich auseinandergelebt hat: Das verdaut mich innerhalb von fünf Minuten, die beiden wollen nur weiterstreiten, wollen das Weiße im Auge des Anderen sehen. Wenn aber die Betroffenen merken: Da sitzt einer, der versteht, dass ich so neben der Facon bin, wie ich es noch nie in meinem Leben war. Oder auf der anderen Seite: Wenn der Therapeut versteht, welche Schuldgefühle plagen, dann entspannen sich beide relativ schnell und es besteht die Chance, ins Gespräch zu kommen.

Gibt es denn typische Phasen in einer Beziehung, die, sagen wir, besonders äffären-gefährdet sind?

Besonders gefährdet sind Fernbeziehungen. Wenn die Distanz nicht kompensiert wird durch gemeinsames Erleben, dann entsteht Einsamkeit und damit auch die Bereitschaft, nach Trost und menschlicher Nähe außerhalb der Beziehung zu suchen.

Es geht bei Affären nicht um Sex?

Auch, aber nicht nur. Im Gespräch wird den Paaren oft erst wieder klar, dass da eine Sehnsucht besteht, die ja nicht einfach abgestellt werden kann.

Wie lange dauert es, bis ein Paar in Therapie wieder miteinander ins Gespräch kommt?

Das kann schon lange dauern. Besonders, wenn bei der Aufdeckung der Affäre auch noch einmal verleugnet und gelogen wurde, dann wird es sehr schwer. Wenn der Kontakt zwischen den Partnern noch gut ist, ihnen im Prinzip aneinander noch etwas liegt, dann löst sich meist schon in der dritten Sitzung das Gespräch von mir und die beiden beginnen, die Situation miteinander aufzuarbeiten.

Wie oft, schätzen Sie, schaffen Paare den Neustart in der alten Beziehung?

Es gibt da keine Daten. Und meine Erfahrung ist ja auch geprägt: Denn zu uns kommen ja nur die Paare, die es noch einmal miteinander versuchen wollen. Wenn beide Seiten sehen: Mir liegt am Partner noch etwas, dann ist die Chance für einen Neuanfang sehr gut.

Was muss sich an einer Beziehung ändern, damit ein Neustart gelingt?

Oft gehen Paaren im Alltag zwischen Kindern und Job die intimen Momente verloren. Man muss also wieder einen Weg finden, in den blauen Stunden einer Beziehung über seine Befindlichkeiten, über seine Sorgen, über seine Träume zu sprechen - und nicht nur über die formale, zielgerichtete Organisation der Familie. Das ist nicht so leicht, wie es sich anhört.

Erkennen Sie in der Therapie, ob Paaren ein Neustart gelingt?

Ja, das merkt man recht schnell, wenn die akuten Symptome der Verletzung zurückgehen, wenn eine Beruhigung, eine Entspannung im Gespräch eintritt.