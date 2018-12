Von Corinna Streng

Wie konnte das nur passieren? Gestern Abend noch, und da sind Sie sich ganz sicher, war Ihre Tochter ihr kleiner Engel, ein wahrer Sonnenschein, der mit seinem heiß geliebten Kuscheltier ohne Murren ins Bett entschwand. Heute morgen der Schock: In der Badezimmertür steht ein übellauniges, hochexplosives Wesen, das rot vor Zorn nach einem bestimmten Anti-Schuppen-Shampoo schreit und mit mindestens dreijähriger Schulabstinenz droht, sollte nicht unverzüglich eine Lösung für die ätzende Frisur und einige neu entdeckte Schuppen gefunden werden. Schließlich kann man sich so nicht in der Schule blicken lassen, das werden Sie sicher verstehen. Oder nicht?

Willkommen im Leben einer Pubertierenden! Natürlich ist Ihnen klar, dass das erst der Anfang ist. Und wenn Sie all den Horrorgeschichten von Freunden und Verwandten Glauben schenken, befinden Sie sich geradewegs auf dem Weg in die Familienhölle.

Doch hier kommt die gute Nachricht: Nerven bewahren – alles halb so schlimm! Wer sich mit den Hintergründen der verschiedenen Entwicklungsstadien Pubertierender auseinandersetzt und versucht, mit Ruhe und Gelassenheit, vor allem mit einer großen Portion Humor, durch die durchaus stürmischen Zeiten zu gehen, hat schon mal halb gewonnen. Wenn es doch bloß bald vorbei wäre...

Zugegeben: Die mal kürzer, mal länger ausfallende Zeit der Pubertät ist für viele Mütter und Väter eine Belastungsprobe, in der die Eltern-Kind-Beziehung ganz schön auf den Kopf gestellt wird. Für Jugendliche hingegen ist die Pubertät die Zeit der Ablösung vom Elternhaus und des Erwachsenwerdens, also eine ganz entscheidende, extrem wichtige Phase in der Entwicklung. Was unmittelbar zum ersten Dilemma führt: Eltern sind plötzlich nicht mehr die "Helden" ihrer Kinder – und werden meist sehr unsanft vom "Thron" gestoßen. Haben sie die letzten zehn bis zwölf Jahre nichts als kindliche Bewunderung und Abhängigkeit erlebt, stehen jetzt Provokationen und verbale Ausschreitungen auf der Tagesordnung, die meist auch noch von größenwahnsinniger Selbstüberschätzung fern jeder Realität begleitet wird. Aber: Selbst wenn das schwer zu ertragen ist – es ist gut und richtig so!

In der Pubertät verändert sich nicht nur der Körper, sondern auch das Gehirn; es baut sich regelrecht um. Nervenzellenverbindungen, die sich in früher Kindheit gebildet haben, werden nicht mehr gebraucht, dafür müssen neue Verknüpfungen und Schaltstellen im Gehirn entstehen.

Schade nur, dass diese nicht alle zeitgleich zustande kommen. Gefühle wie Freude und Wut, Neugier und Abschottung ge­hören zu einem Bereich, der schnell heranreift. Hingegen liegen Emotionskontrolle, rationales Denken, Konsequenzerkennung und Prioritätensetzung in einem Hirnabschnitt, dessen Ausbildung sehr viel länger dauert, manchmal bis ins dritte Lebensjahrzehnt.

Damit wird verständlicher, warum der pöbelnde Nachwuchs zwar auf Konfrontationskurs geht, seine Handlungen aber meist gar nicht abschätzen, geschweige denn kontrollieren kann.

Natürlich ist dieses Verhalten für Eltern nicht leicht zu ertragen. Dazu kommt, dass Pubertierende ständig hin- und hergerissen sind zwischen der Anerkennung Gleichaltriger und der Abgrenzung von den "Erwachsenen". Und obwohl sie einerseits dauernd ihre Grenzen ausloten, brauchen sie andererseits die Liebe und Geborgenheit ihrer Eltern, inklusive Körperkontakt. Ein weiteres Dilemma? Vielleicht, aber kein unlösbares, wenn man ein paar Tipps aus der Erziehungswissenschaft beherzigt:

1.Nehmen Sie Provokationen nicht persönlich – das Kind löst sich nicht von Ihnen, sondern vom "Elternhaus".

2.Gehen Sie Konflikten nicht aus dem Weg – auch wenn es anstrengend ist, Jugendliche suchen Widerstand genauso wie Grenzen.

3.Bleiben Sie im Gespräch – zuhören, zuhören, reden, zuhören, das ist die beste Formel. Wer Vorträge hält, wird überhört.

4.Öffnen Sie Ihr Haus für Freunde – so haben Sie die Möglichkeit, den Freundeskreis Ihres Sprösslings kennen und einschätzen zu lernen.

5.Halten Sie an Familienregeln fest – das gibt Halt und Sicherheit. Gemeinsames Essen sowie Recht auf Eigentum und Raum ist für die ganze Familie gut.

6.Stehen Sie zu Ihren eigenen Schwächen – das zeigt Größe und Souveränität und hilft dem Kind, seine Welt realistisch zu betrachten.

7.Geben Sie Freiräume – und zwar Stück für Stück und je nach Alter, zum Beispiel bei der Auswahl von Klamotten, bei Filmen, Musik, Büchern.

8.Bleiben Sie Eltern – nichts ist schlimmer für Pubertierende als Erziehungsberechtigte, die sich jugendlicher als sie selbst geben und versuchen, beste Freunde zu sein.

9.Zeigen Sie die gesetzlichen Vorgaben auf – viele Streitereien ersticken im Keim, wenn Sie gemeinsam mit Ihrem Nachwuchs dem Jugendschutzgesetz folgen.

10.Holen Sie sich Rat und Unterstützung – am besten bei Gleichgesinnten oder Eltern, deren Kinder schon "aus dem Gröbsten" raus sind. Professionelle Hilfe bieten zahlreiche staatliche und karitative Einrichtungen. Adressen hierfür erhalten Sie im Rathaus, beim Jugendamt, bei der Kirchengemeinde und Ihrem Arzt.

Zum Schluss: Vertrauen Sie sich und Ihrem Kind. Ihre Beziehung entstand lange vor der Pubertät – und wird auch danach weiter bestehen. Diese Basis ist unerschütterlich – egal, wie schwierig Sie zwischenzeitlich werden...

Die Autorin: Corinna Streng (49), Magazin-Redakteurin der RNZ, hat einen erwachsenen Sohn, Mark-Alexander (24), und zwei Patentöchter, Lisa (14) und June (3).

