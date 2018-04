Hilfreich ist es, sich gedanklich in die Zukunft zu versetzen und sich zu fragen: „Worauf will ich zurückschauen''. Foto: dpa

Von Julia Kirchner

Lieber früh, da ist man noch belastbar und kann mehrere bekommen. Oder besser erst nach ein paar Jahren im Beruf, dann ist wenigstens genug Geld da. Viele Frauen grübeln über den richtigen Zeitpunkt fürs Kinderkriegen. Abhängig ist die Frage etwa davon, ob man sie aus biologischer, beruflicher oder psychologischer Sicht beantwortet.

> Aus biologischer Sicht: Es ist bekannt, dass die Zahl der befruchtungsfähigen Eizellen mit dem Alter abnimmt. Und auch wer auf natürlichem Wege nicht schwanger wird, hat bei künstlicher Befruchtung die besten Chancen vor dem 35. Geburtstag. Also könnte man sagen: je jünger, desto besser. Aber: "Wir haben nur begrenztes Wissen darüber, wie viele Frauen mit 40 Jahren auf natürlichem Wege schwanger werden und wie lange sie es versucht haben", erklärt Prof. Bettina Toth, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe. Es gibt keinen biologischen Marker, der Frauen sagt, wie lange sie noch fruchtbar sind.

Trotzdem gilt: "Wer älter als 35 Jahre ist, muss wissen: Je länger man es hinausschiebt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass sich der Kinderwunsch erfüllt", sagt Toth, die die Kinderwunschambulanz an der Uniklinik Heidelberg leitet. Statistisch gesehen steigt bei älteren Müttern außerdem die Zahl der Fehlgeburten und Fehlbildungen beim Kind. Und nicht zuletzt: "Je älter ich als Mutter bin, desto höher ist die Gefahr, mein Kind nicht mehr so lange begleiten zu können."

> Aus beruflicher Sicht: Wer noch jung Mutter werden will, sollte zumindest eine abgeschlossene Ausbildung haben, empfiehlt Karriereberaterin Claudia Enkelmann. Der Vorteil in den 20ern: "Sie haben noch sehr fitte Großeltern". Diese seien als Netzwerk unersetzbar. Mit 40 seien die Kinder außerdem aus dem Haus, Frauen könnten dann noch mal karrieremäßig durchstarten. "Allerdings muss ich dafür beweisen: Ich bin hochmotiviert, habe beispielsweise aus eigenem Antrieb Weiterbildungen gemacht." Ein klarer Nachteil: Finanziell sei meist kein großes Polster vorhanden, mit dem man sich Kinderbetreuung oder Urlaube leisten könne.

Frauen in den 30ern haben meist schon einige Jahre gearbeitet und sich in ihrem Job bewiesen: "Das ist ein anderes Standing, wenn sie zurückkommen." Wichtig ist aber auch hier das Signal nach außen: "Ich komme wieder, Sie können mit mir rechnen." Das sollten werdende Mütter ihrem Chef gegenüber klar kommunizieren. In den 30ern sind Frauen finanziell meist so abgesichert, dass sie sich eine Tagesmutter oder einen Babysitter leisten können.

In den 40ern sind viele Karriereziele abgehakt, manchen Frauen kommt aber genau dann die Erkenntnis: "Meine Karriere ist gut, das reicht mir aber nicht". Die Logik funktioniere aber auch andersherum, sagt Enkelmann: "Ich komme in meinem Job nicht weiter, habe vielleicht jüngere Konkurrenz." Ein Kind erscheint dann manchmal als geeignetes Projekt zum Aussteigen. Enkelmann empfiehlt Frauen, ihre Motivation zu hinterfragen. "Ein Baby sollte keine Ausrede sein."

> Aus psychologischer Sicht: Coach Lena Schröder-Dönges hält die innere Einstellung und eigene Werte für wichtige Gradmesser, um der Antwort auf die Babyfrage näherzukommen. Statt sich von außen treiben zu lassen - "Jetzt bin ich 33, ich muss loslegen" - sollten sich Frauen fragen: "Bin ich ein Familienmensch? Oder ist mir mein Beruf wichtiger?" Hilfreich sei auch, sich gedanklich in die Zukunft zu versetzen: "Stellen Sie sich vor, Sie sind 80 oder 90: Worauf wollen Sie zurückschauen?" Egal, in welcher Lebensphase man stecke: Viele Frauen, die Schröder-Dönges berät, machen die Erfahrung: "Die Karten mischen sich mit Kind noch einmal neu". Vieles, was früher wichtig war, rückt dann in den Hintergrund.