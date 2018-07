Das Jahr ist so gut wie vorbei und auch in der Geschichte: "Ein Stück vom Himmel" die am 4. Adventswochenende in Stefans Marionettentheater in Aglasterhausen aufgeführt wird, steht Weihnachten direkt bevor. Am 21. und 22. Dezember 2013 jeweils um 15.00 Uhr können die Theaterbesucher miterleben, wie der kleine Florian, kurz vor den Feiertagen ein Flugzeug besteigt um nach Amerika zu seinem Onkel zu fliegen. Das ist spannend, denn geflogen ist Florian zuvor noch nie. Auch wenn er leider alleine die weiter Reise antreten muss, so passiert doch Einiges und die Geschichte nimmt eine außergewöhnliche Wendung. Wer miterleben will was sich alles auf dem Flug mit der Nummer 10610 ereignet, der sollte nicht verpassen sich rechtzeitig seine Eintrittskarten für eine der Veranstaltungen zu sichern. Diese gibt es unter der Karten - und Infohotline 06262/915819 . Das Theater befindet sich in der Schwarzacher Str. 10 in Aglasterhausen und ist absolut barrierefrei gestaltet. Im Anschluss an jede Vorstellung besteht die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Auch wird wieder Bewirtung mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen angeboten. Weitere Informationen auch unter: www.stefans-marionettentheater.de