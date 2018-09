Sonntag, 12.1. um 15 Uhr

Die kleine Hexe

Die kleine Hexe hat es gründlich satt, dass die großen Hexen sie nicht ernst nehmen. Wenn sie beweisen kann, dass sie trotz ihrer Jugend – sie ist erst 127 Jahre alt – eine gute Hexe ist, darf sie in Zukunft am großen Hexentanz auf dem Blocksberg teilnehmen.

Aber was ist schon eine "gute Hexe"? Die kleine Hexe und ihr Rabe Abraxas haben da etwas ganz gründlich falsch verstanden, finden die Oberhexen.

Gespielt nach dem bekannten Kinderbuch von Ottfried Preußler

Termin: Sonntag, den 12. Januar um 15 Uhr im Jugendhaus in Sinsheim, Lilienthalstr.7

Vorverkauf: Buchhandlung Doll Sinsheim und Bücherland Sinsheim, Eintritt 5 und 7 Euro.