Weinheim. (dpa) Selbstbewusste Menschen vertrauen sich dem Partner an und holen sich bei ihm Rückhalt - zum Beispiel, wenn sie bei der Arbeit Probleme haben. In der Partnerschaft sind sie außerdem nicht so fixiert auf Dinge, die schiefgehen könnten, heißt es in der Zeitschrift «Psychologie Heute» (Ausgabe Juni 2016). Jemand mit einem schwachen Selbstwertgefühl empfindet Kränkungen dagegen gleich als bedrohlich und denkt zum Beispiel: «Er ignoriert mich, denn er mag mich nicht mehr.»



Während emotional stabile und selbstsichere Menschen ganz selbstverständlich davon ausgehen, gemocht und geschätzt zu werden, brauchen die Unsicheren ständig die Bestätigung, dass der Partner sie noch liebt.