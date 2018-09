Von Cordula Dernbach, dpa

Berlin (dpa/tmn) - Ob auf dem Rechner, auf Tablet oder Smartphone oder per Internetportal: Lernsoftware kann als Motivationshelfer wertvolle Dienste leisten, wenn es darum geht, die eine oder andere Note auf dem nächsten Zeugnis zu verbessern. Die Programmen führen Schüler spielerisch an den Lernstoff heran und ermuntern sie, sich intensiv mit der Materie zu beschäftigen.

Bei Schülern in der ersten Grundschulklasse geht es in der Regel nicht um die Verbesserung der Noten, hier liegt es oft an mangelnder Konzentration, wenn der Schulstoff nicht richtig umgesetzt und angewendet werden kann. Mit der App «Fragenbär - Käpt'n Dog» (6 Euro), die für Android und iOS im Spielend Lernen Verlag erschienen ist, geschieht das sehr spielerisch, weil das Kind und Käpt'n Dog um Goldmünzen «zocken». In den eigentlichen Aufgaben der zwölf Übungen, die in drei Schwierigkeitsstufen verfügbar sind, geht es um Merkfähigkeit sowie um visuelle und akustische Wahrnehmung.

«Emil und Pauline auf Madagaskar» heißt ein PC- und Mac-Programm aus dem USM Verlag (10 Euro), das Erstklässlern bei Deutsch und Mathe helfen soll und an den Lehrplan angelehnt ist, aber den Kleinen einen Hauch von Abenteuer bietet. Beim Rechnen in geheimen Höhlen helfen etwa Kobolde, und im Dschungel dreht sich alles um Buchstaben und Wörter. Die Schwierigkeitsstufe passt sich autoamtisch an den Wissensstand des Spielers an, und lustige Zusatzspiele als Belohnung sorgen für Abwechslung. Höhlen- und Dschungelspiel sind auch separat als iOS-App erhältlich (jeweils 4 Euro).

Das Internetportal Lerncoachies von Cornelsen hatte bislang nur Angebote für Schüler weiterführender Schulen. Neu sind nun Übungen für Dritt- und Viertklässler passend zu den Lehrwerken «Super M» und «Jo-Jo Sprachbuch». Damit können Kinder daheim genau das pauken, was am Vormittag in der Schule behandelt worden ist. Das Lernen findet in drei Schritten statt: erklären, üben mit den gleichen Lösungsschritten wie in der Schule und prüfen. Letzterer Schritt soll dabei helfen, sich auf Tests und Klassenarbeiten vorzubereiten und Prüfungsängste abzubauen. Die Preise starten bei 10 Euro für ein Monats-Lernpaket. Eltern können ihren Kindern aber auch erst einmal einen kostenlosen Testzugang zum Ausprobieren einrichten.

Für Schüler, die in der Oberstufe mit Latein beginnen, ist der Sprachkurs «Latein - schnell und sicher» von Pons gedacht, der aus einer Kombination von Lehrbuch und MP3-CD besteht (20 Euro) und das Niveau Niveau A1-B2 bedient. In 18 Lektionen sollen die Schüler bis zum Latinum begleitet werden. Auf der CD befinden sich ein Audiotraining samt gesprochener Vokabeln zum Erlernen der korrekten Aussprache. Im Internet finden sich weitere Aufgaben sowie Musterklausuren zur Prüfungsvorbereitung. Auch Informationen zur römischen Geschichte, Politik und Philosophie fehlen nicht.

Mit dem Buch «Verbtabellen Plus Spanisch» (8 Euro), das ebenfalls bei Pons erschienen ist, können Schüler die Konjugation spanischer Verben auf sehr unterschiedliche Weise lernen. Im Buch lassen sich etwa die verschiedenen Verbformen und Verbregeln nachschlagen. Dort sind auch Links abgedruckt, die zu ergänzenden Kurzvideos im Netz führen, die besonders kniffelige Verben erläutern. Die Verbtabellen gibt es auch für Englisch, Französisch und Latein.

In der Reihe «Abi kompaktWissen» aus dem Klett Verlag sind zur Abiturvorbereitung neue Lehrwerke für Biologie und Physik erschienen (jeweils 9 Euro). Neben der klassischen Buchaufbereitung werden auch Lernvideos angeboten. Diese lassen sich per QR-Code mit dem Smartphone oder per Buchcode auf der Klett-Seite im Netz abrufen.

Mit allen wichtigen Themen der fünften und sechsten Klasse beschäftigt sich «Mein Übungsbuch - Realschule» in Ausgaben für Deutsch, Englisch und Mathematik, die ebenfalls bei Klett erscheinen (ab März für jeweils 13 Euro). Auch hier gehört eine Onlinevariante dazu: Sitzt der Lernstoff aus den Übungen im Buch, können die Schüler einen kostenlosen Abschlusstest im Internet absolvieren. So lassen sich eventuell noch vorhandene Wissenslücken schnell erkennen