Baierbrunn (dpa/tmn) - 24 Stunden hängen alle aufeinander, dazu eine fremde Sprache und eine andere Umgebung: Beim Familienurlaub können die Nerven aller Beteiligten schnell blank liegen. Statt krampfhaft Harmonie zu simulieren, sollte jeder kurze Auszeiten nehmen dürfen. «Trauen Sie sich, Stopp zu sagen. Offen zu sagen "Ich brauche mal fünf Minuten für mich" muss erlaubt sein,» rät die Psychologin Tanja Kretz-Bünese.



Was außerdem wichtig ist, damit die Stimmung nicht kippt: Anreize für die Kinder schaffen. Also: Kann man auf der Wanderung einen Spielplatz ansteuern? Gibt es am Ziel ein Eis? Springen alle bei der Rückkehr in den Pool? Was noch hilft: Die Gruppe auch mal trennen, und jeder darf alleine losziehen, empfiehlt die Psychologin in der Zeitschrift «Baby und Familie» (Ausgabe Juni 2017).