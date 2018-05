Heidelberg. (RNZ) Im Konzert für Kinder ab sechs Jahren führt das Philharmonische Orchester Heidelberg unter Leitung von Gad Kadosh zum 50. Todestag des Komponisten Francis Poulenc das musikalische Märchen "Babar, der kleine Elefant" auf. Erzähler ist AP Zahner. Das Stück basiert auf einer Erzählung von Jean de Brunhoff. Babar, der kleine Elefant aus dem Urwald, hat sich in der Stadt verlaufen. Aber Hilfe naht: Eine alte Dame nimmt ihn mit nach Hause. Babar hat alles, was er sich wünscht - und fährt sogar Auto! Aber seine Sehnsucht nach zu Hause ist stärker - wie gerne würde er wieder mit seinen Freunden im Urwald spielen. Und so macht er sich auf, seine Heimat wiederzufinden. Dort hat sich inzwischen einiges geändert - man sucht einen neuen König.

Fi Info: Heidelberg, Sonntag, 6. April, 11 Uhr, Theater Alter Saal. Karten ab 8,70 Euro, Kinder ab 6,50 Euro, beim RNZ-Ticketservice Seite 23.