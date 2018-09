Von Cordula Dernbach, dpa

Berlin (dpa/tmn) - Zum Osterfest gibt es in vielen Familien nicht nur bunte Eier und Süßigkeiten, sondern auch kleine Geschenke. Beliebt sind zum Beispiel Hörbücher, entsprechend groß ist die Anzahl der Neuerscheinungen. Die Auswahl reicht von simplen Geschichten über Freundschaft bis zu Erläuterungen moderner Kunstwerke.

Das Hörbuch «Ich bin so gern mit dir zusammen» von Jutta Langreuter bringt Kindern ab vier Jahren Gefühle wie Wut und Ärger näher, aber auch die Fähigkeit zum Vergessen und Verzeihen. Sieben Episoden erzählen von Selbstvertrauen, Hilfsbereitschaft und Freundschaft. Eine davon handelt zum Beispiel vom Hasenkind Josi und seinen Schwestern, die sich furchtbar verkrachen. Schließlich gehen die Mädchen ohne Josi in den Wald. Als ein Gewitter hereinbricht, bekommt der Störenfried jedoch ein schlechtes Gewissen. Die Geschichten aus dem Verlag Jumbo Neue Medien sind auf einer CD für 10 Euro im Handel erhältlich.

Ebenfalls für Kinder ab vier Jahren geeignet ist «Nulli & Priesemut - Der Osterfrosch» aus dem Igel Records Verlag. Hase Nulli und sein Freund Priesemut müssen beim Verstecken der Eier für den Osterhasen einspringen, der sich den Hinterlauf verstaucht hat. Priesemut ist aber kein Hase, sondern ein Frosch. Also wird er mit zwei großen Ohren ausgestattet und zum Osterfrosch ernannt. Das ist nur eine von vier lustigen Geschichten mit den ungewöhnlichen Helden, die auf der CD enthalten sind. Im Booklet der Disc gibt es außerdem eine Malvorlage für Eier und ein Rezept für Pfannkuchen, die die kleinen Hörer mit etwas Hilfe selber backen können. Die Geschichtensammlung von Matthias Sodtke steht für 13 Euro in den Läden.

Für etwas ältere Kinder ab acht Jahren ist «Füchse lügen nicht» aus dem Verlag Silberfisch gedacht. Die skurrile Geschichte von Ulrich Hub spielt am Flughafen, an dem viele Tiere gerade ein Flugzeug besteigen wollen. Als der Flug gestrichen wird, taucht plötzlich ein Fuchs auf, der die enttäuschten Passagiere zu einer Party im Duty-Free-Shop einlädt. Doch dann sind plötzlich die Pässe der Feiernden verschwunden. Nach und nach erfahren die Tiere, und damit auch die Zuhörer, was wirklich geschehen ist - und welche Rolle der Fuchs dabei spielt. Die Geschichte ist auf zwei CDs verteilt und kostet 13 Euro.

Etwas schräg und witzig ist auch das Hörbuch zu David Almonds Geschichte «Der Junge, der mit den Piranhas schwamm» aus dem Verlag Hörcompany. Im Mittelpunkt steht der Junge Stanley Potts, der seit dem Tod seiner Eltern bei Tante und Onkel aufwächst. Sein gemütliches Leben wird auf den Kopf gestellt, als sein Onkel den Job verliert und das gemeinsame Einfamilienhaus in eine Fischfabrik verwandelt. Stanley verlässt die Familie, schließt sich einem Jahrmarkt an und erlebt dort die ungewöhnlichsten Dinge. Die Geschichte ist für Kinder ab neun Jahren geeignet und steht auf 3 CDs für 17 Euro in den Läden.

«Das Kaff der guten Hoffnung - Jetzt erst recht!» ist ein spannender Kinderkrimi für Zuhörer ab zehn Jahren. Er handelt von Kalle, der bereits in 136 Kinderheimen gewesen ist, immer auf der Suche nach seinem verschollenen Bruder. Doch in Heim Nummer 137 wird alles anders. Denn hier findet er nicht nur Freunde, die ihm bei der Fahndung helfen wollen, sondern muss sich plötzlich auch mit dem bösen Graf Arg von Hinterlist auseinandersetzen. Die Geschichte von Kai Lüftner kommt vom Verlag DAV, ist auf drei CDs verteilt und kostet 15 Euro.

Das Thema moderne Kunst nimmt «Sommerschnee und Wurstmaschine» von Sebastian Cichoki unter die Lupe. Vorgelesen von Schauspieler Ulrich Noethen, erzählt das Oetinger-Audio-Hörbuch von 31 Künstlern aus der ganzen Welt. Darunter ist zum Beispiel Walter De Maria, der 400 Edelstahlstangen in die Wüste von New Mexico gesteckt hat, die Gewitterstürme in ein spektakuläres Schauspiel verwandeln. Ein anderes Kapitel handelt von Christian Marclay, der aus 1000 Filmszenen mit Uhren oder Weckern eine Collage montiert hat. Für 13 Euro können sich etwas ältere Kinder und Erwachsene die moderne Kunst auf einer CD näherbringen lassen.