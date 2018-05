Mit dem Rad sollten die Kinder erst nach bestandener Fahrradprüfung zur Schule fahren. In der Regel wird sie in der vierten Klasse abgelegt. "Das ist entwicklungspsychologisch eine Schwelle, an der Kinder lernen, Theorie und Praxis besser miteinander zu verknüpfen", sagt Hannelore Herlan von der Deutschen Verkehrswacht.

Die Praxis verbessern auch Geschicklichkeitsübungen: "Zum Beispiel

[+] Lesen Sie mehr