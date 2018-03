Mannheim: Mit insgesamt 31 Brutpaaren und über 70 Jungtieren ist der Luisenpark Heimat für eine der größten Storchenkolonien Deutschlands. Seit sich 1985 das erste Pärchen nieder ließ, wurden über 900 Storchenkinder flügge. Virtuell können Besucher

und Vogelliebhaber die langbeinigen Schönheiten auch über die beliebte Storchenwebcam, die den Blick ins Nest gewährt und jährlich die ersten, tollpatschigen Schritte des Nachwuchses festhält, beobachten. Da bekommt sogar Reality TV ein grünes Image!

Am Sonntag, dem 16. Juni um 16 Uhr erfahren Jung und Alt genau, womit die Storchen-Mama ihre Küken satt bekommt und warum der jährliche Familienurlaub in Afrika verbracht wird. Welche Vorlieben haben Luisenparkstörche bei der Dekoration ihrer Nester, mit welchen Materialien wird das Eigenheim erbaut und wie viele Enkel hat Storchenopa Manfred inzwischen? Viele spannende Dinge rund um den weißgefiederten "Adebar"

und direkten Einblick ins traute Nest, bekommen die Teilnehmer hier auf einzigartige Weise.

So., 16. Juni, 16 Uhr

Führungsbeitrag: 2 € Kinder, 3 € Erwachsene zzgl. Parkeintritt

Teilnehmerzahl: 20 Personen

Telefonische Anmeldung unter (06 21) 4 10 05 54