tmn. Zwischen dem dritten und fünften Lebensjahr beginnt bei Kindern die sogenannte "magische Phase". Für Eltern ist sie nicht immer leicht zu durchschauen. In dieser Zeit ist in der kindlichen Vorstellung alles möglich, erläutert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Was das Kind selbst denkt und tut, sieht es als wichtige Ursache für vieles, was passiert. Ein Beispiel: "Mama ist krank, weil ich böse war." Hexen, Monster, Weihnachtsmann und Osterhasen gibt es in der kindlichen Vorstellung wirklich.

Manche Eltern fragen sich angesichts solcher Erzählungen, ob ihr Kind zu viel Fantasie hat oder den Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge nicht lernen wird. Die Sorgen sind aber unbegründet: Bei den meisten Kindern gewinnt etwa ab dem fünften Lebensjahr das realistische Denken langsam die Oberhand. Bis dahin sollten Erwachsene fantasievolle Geschichten ihrer Kinder einfach akzeptieren, und sie nicht als Lügengeschichten abtun.