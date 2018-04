Ludwigshafen. (RNZ) Die Comedia Köln lädt bei ihrem Gastspiel im Theater im Pfalzbau mit "Emil und die Detektive" zu einer rasanten Verbrecherjagd kreuz und quer durch Berlin ein, die Emil und die Detektive nach dem berühmten Kinderbuch von Erich Kästner in Berlin erleben, inszeniert von Frank Hörner. Nachdem Emil in der Bahn nach Berlin eingeschlafen ist und ihm währenddessen ein ganzer Batzen Geld geklaut wurde, ist er verzweifelt. Das Geld war schließlich für die Großmutter bestimmt. Also hält er Ausschau nach dem Dieb und verfolgt ihn. Doch allein kann er es niemals schaffen, den Dieb zu stellen und das Geld zurück zu bekommen. Ein Glück, dass ihm Gustav mit der Hupe zu Hilfe kommt und all seine Freunde zusammentrommelt, oder besser: zusammenhupt.

Fi Info: Ludwigshafen, Sonntag, 15. Dezember, 15 und 17 Uhr, Montag, 16. Dezember, 10 und 12 Uhr, Theater im Pfalzbau. Kartentelefon 06 21/5 04-25 58; Preis: 7 Euro.