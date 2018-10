So sieht die Gebärde für ''Hase'' aus: Die gestreckten Hände werden an den Kopf gehalten, die Innenflächen zeigen nach vorne und bewegen sich vor und zurück. Foto: dpa

Von Constanze Werry

Heidelberg. Das Baby schreit - doch was will es? Hat es Hunger, Durst, ist es müde oder will es spielen? Sicher haben sich alle Eltern schon mal gewünscht, ihr Baby könnte einfach sagen, was es braucht. Doch die Sprachentwicklung braucht ihre Zeit. Eine dennoch verbesserte Kommunikation zwischen Kindern und ihrer Betreuungsperson verspricht die Methode "BabySignal". Gesten sollen dabei das wechselseitige Verständnis vereinfachen, da Kinder viel früher in der Lage seien, ihre Hände zu kontrollieren als Stimme, Atmung und Sprechorgane. Entlehnt sind die einfachen Gesten der Gebärdensprache.

"Ab sechs Monaten kann man mit dem Gebärden anfangen", erläutert die Krippenpädagogin und BabySignal-Expertin Elke Langefeld aus Heidelberg, die auch Kurse anbietet. Dabei werden Gesten begleitend zum Sprechen verwendet. Es entstünde eine Brücke zur Kommunikation. "So lernen Kinder, sich schon vor dem Sprechen auszudrücken und verständlich zu machen, was sie gerne möchten, zum Beispiel Trinken oder Essen."

Die Gebärden seien sowohl für Erwachsene als auch Kinder einfach zu lernen, schreibt die Diplom-Pädagogin und Sprachsignal-Pionierin Wiebke Gericke in ihrem Aufsatz "Mit den Händen sprechen". Sie förderten aber nicht nur die Kommunikationsfähigkeit, sondern auch die Auffassungsgabe und Begriffsbildung bei Kindern sowie deren feinmotorische Entwicklung der Hände.

Doch genauso wie Kinder unterschiedlich zu sprechen beginnen, so unterschiedlich können Kinder auf das Angebot von Gebärden reagieren. Kinder, die Freude daran haben, beim Kommunizieren die Hände zu bewegen, reagieren in der Regel leichter auf Gebärden. Allerdings - so mahnt Gericke - sollten Eltern niemals die Erwartung an ein Kind stellen, dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Gebärde zeigen müsse. Schließlich werde von Kindern auch nicht erwartet, wann sie welches Wort zu sprechen hätten.

Zunächst kann es jedoch schwierig sein, Sprache und Gesten gleichzeitig unter einen Hut zu bekommen. Deshalb ist es vor allem am Anfang hilfreich, bewusst übertrieben zu sprechen und zu gestikulieren.

Ein Beispiel: Wenn das Essen vorbereitet ist und alle am Tisch sitzen, lässt sich gut die Gebärde für "Essen" in Sätze wie "Gleich gibt es Essen" oder "Mmh - schmeckt das Essen nicht gut?" einbauen. "Die Geste ist ganz einfach", erklärt Langefeld. "Dazu wird die Hand locker zu einer Faust geschlossen und mit Zeigefinger und Daumen leicht an den Mund getippt."

Wie effektiv BabySignal tatsächlich ist, wird derzeit noch untersucht. Entwicklungspsychologisch seien aber zumindest keine negativen Effekte zu erwarten, so der aktuelle Stand.