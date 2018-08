Wiesbaden (dpa) Die häufigste Familienform in Deutschland sind immer noch Ehepaare mit einem oder mehreren Kindern. 70 Prozent der Familien leben in diesem klassischen Modell, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Der Anteil geht aber zurück: 1996 gab es noch 81 Prozent Ehepaare mit Kindern. Der Anteil der alleinerziehenden Eltern erhöhte sich in diesem Zeitraum von 14 auf 20 Prozent. Nichteheliche oder gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften legten von 5 auf 10 Prozent zu. Beim Mikrozensus 2013, einer repräsentativen Haushaltsbefragung, wurde eine Gesamtzahl von 8,1 Millionen Familien in Deutschland errechnet.

Allerdings lebt nach Zahlen von 2011 überhaupt nur noch knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland in einer Familie mit Kindern.