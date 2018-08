Das Schiff MS Wissenschaft legt am Wochenende an den Neckarstaden, Höhe Marstall an. Für Kinder von 9 bis 12 Jahren und ihre Familien kommt Prof. Dr. Thomas Braunbeck vom Centre for Organismal Studies Heidelberg (COS) am 16. Juli 2017 um 11 Uhr an Bord und berichtet über „Mikroplastik im Wasser: Kleine Teilchen, große Wirkung?“. Prof. Braunbeck und sein Team haben auch Mikroskope dabei, denn Plastik ist inzwischen leider überall in kleinsten Teilen im Wasser zu finden. Wenn man es sieht versteht man auch, dass wenn Fische und andere Meeresbewohner die kleinen Plastikteilchen fressen, das für die Tiere und letztlich auch für den Menschen ungesund und gefährlich ist. Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung nicht erforderlich. Weitere Informationen finden sich im Kalender der Jungen Universität. (www.jung-uni.de)