tt. Was vor einigen Wochen mit dem Piratenschiff auf der "Germania" der Weißen Flotte begann, wird am Freitag, 30. August, auf der "Europa" fortgesetzt: Beim "Kindernachmittag" können Familien auf der dreistündigen Fahrt nach Neckarsteinach viele tolle Aktionen erleben. Ballonknoten, Kinderschminken und ein Zauberer stehen ebenso auf dem Programm wie kleine Überraschungen für die Kinder. Los geht es von der Anlegestelle der Weißen Flotte an der Heidelberger Stadthalle um 14 Uhr. Zwei Kinder bis sechs Jahre sind in Begleitung eines Erwachsenen frei. Kinder von sieben bis 14 Jahren zahlen acht, Erwachsene 14 Euro.