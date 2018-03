Stuttgart (dpa) Das empfiehlt der Auto Club Europa (ACE). «Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind so selten wie möglich allein im Straßenverkehr unterwegs ist», heißt es in einer neuen Infobroschüre des Clubs mit Tipps für den Schulweg. Eltern von Erstklässlern bilden am besten gemeinsam mit anderen Müttern und Vätern eine Abholkette. Der Weg zur Schule sollte so gewählt werden, dass Ampeln, Zebrastreifen und Verkehrsinseln das Überqueren von Straßen erleichtern. Der kürzeste Schulweg ist nicht immer auch der sicherste, betont der ACE.