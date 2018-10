Heidelberg: Ein Besuch in den Zookatakomben darf an diesem Abend natürlich nicht fehlen! Ob man sich allerdings ins Gruselkabinett hinein traut, in dem der verrückte Professor sein Unwesen getrieben hat, bleibt jedem selbst überlassen... Etwas ruhiger geht es zu beim Fledermäuse basteln oder beim Waldgeistern lauschen – es ist für Jung und Alt etwas dabei. Bei der Veranstaltung im herbstlichen Zoo kommen sowohl kleine als auch große Zoofreunde auf ihre Kosten, Kinder dürfen nur in Begleitung Erwachsener teilnehmen.

Der Spuk beginnt um 15.00 Uhr, wenn im Tiergarten an zahlreichen Stationen gruselige Aktionen angeboten werden, wo die Teilnehmer unheimliche Dinge erleben. Der Halloween-Abend endet um 18.00 Uhr, wenn der Zoo schließt.

Eine gruselige Verkleidung ist an diesem Abend natürlich erwünscht!

Die Teilnahmekosten betragen zzgl. zum Zooeintritt € 5 pro Person, eine Voranmeldung ist nicht nötig. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website der Zooschule unter

www.zooschule-heidelberg.de oder telefonisch unter

06221-3955713.

Bei allen Veranstaltungen der Zooschule Heidelberg sind auch Kinder mit besonderen Bedürfnissen willkommen!