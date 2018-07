Heidelberg. (RNZ) Die Mukketier-Bande, eine richtige Band, bestehend aus Berliner Profimusikern, spielt schwungvoll und abwechslungsreich ihre Musik frisch vom Bauernhof. Der bunte Mix aus Country, Disco, Ragtime, Tango, Rock'a'Billy, Polka, Latinorhythmen, Swing und vielem mehr sorgt sofort für ansteckend gute Laune.

Die Geschichte: Auf einem kleinen Bauernhof lebt Bauer Anton mit seinen Tieren, doch die sind anders als normale Bauernhoftiere, ziemlich außergewöhnlich sogar. Sie lieben Musik, sie machen selbst Musik, spielen Instrumente und jedes Tier hat auch noch einen eigenen Lieblingsmusikstil.

Die Mukketier-Bande live auf der Bühne zu sehen ist ein echtes Konzerterlebnis für die ganze Familie. Bauer Anton und seine tierischen Musiker singen, spielen und erzählen leicht und witzig, was so alles auf dem Hof passiert, stellen während des Konzerts die verschiedenen Instrumente vor, wie sie klingen, wie sie gespielt werden und welche Musikstile man damit am besten machen kann.

Das Kinderpublikum wird in die Show mit einbezogen: Wer sich traut, darf auch mal anfassen und spielen. Die Mukketier-Bande begeistert Kinder für Instrumente und das Musikmachen. Lebensgroße, bunte Illustrationen verschiedener Tiere stehen gemeinsam mit den Musikern auf der Bühne. Ein Riesenspaß für die ganze Familie.

Info: Heidelberg, Sonntag, 16. November, 16 Uhr, Karlstorbahnhof. Karten beim

beim RNZ-Ticketservice.