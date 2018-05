Frau Holle gehört zu den beliebtesten Märchen der Brüder Grimm und wird am Mittwoch, 22. Oktober um 16.00 Uhr in der Stadtbücherei Heidelberg als Kamishibai angeboten. Das Erzähltheater dauert ca. 30 Minuten und findet in der Kinderbücherei für alle Kinder ab vier Jahren statt. Der Eintritt ist frei. Da nur noch wenige Plätze frei sind, wird um Anmeldung unter Tel.: 06221/58-36151 oder in der Kinderbücherei direkt in der Zeit dienstags bis freitags von 10 und 18 Uhr gebeten.

