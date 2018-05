Heidelberg. (RNZ) Das Junge Theater Heidelberg feiert mit "Cyber Cyrano" von István Tasnádi seine erste Premiere in dieser Spielzeit. Das Ensemble hat sich erneut ein spannendes und sehr heutiges Thema vorgenommen. Jugendliche bewegen sich ganz selbstverständlich im Netz und kommunizieren auf virtueller Ebene. Dass das nicht immer positiv eingesetzt wird, ist hinlänglich bekannt.

Der ungarische Autor István Tasnádi hat mit "Cyber Cyrano" ein Stück für Jugendliche ab zwölf Jahre geschaffen, das nicht nur eine Liebesgeschichte erzählt. Die Außenseiterin Zsuzsi benutzt das soziale Netzwerk, um zwei ihrer Mitschüler zu beeinflussen. Verliebt ist sie in den coolsten Jungen der Schule, doch Máté interessiert sich nicht für sie. Er interessiert sich für das neue Mädchen in der Klasse. Heni ist ihm zwar nicht abgeneigt, aber als sie im Netz Viktor kennenlernt, nimmt ihr Interesse für Máté rapide ab. Alles, was Viktor schreibt, lässt Heni dahinschmelzen. Das Problem dabei ist: Dieser Traumtyp ist Zsuzsis digitales Geschöpf. Unter falscher Identität kommuniziert sie nicht nur mit ihrer Rivalin, sondern verdreht auch Máté als Viktors digitale Schwester Moira den Kopf. Kurz bevor es zu einem Treffen in der Realität kommen soll, lässt Zsuzsi ihr Geschöpf Viktor sterben. Am Ende fliegt alles auf, und die drei müssen mit den Folgen in der realen Welt leben.

Fi Info

Heidelberg, Samstag, 20. September, 17 Uhr, Zwinger3, Premiere. Karten kosten 16,40 Euro bei RNZ-Ticket Seite 19.