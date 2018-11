RNZ. Heidelberg feiert den Weltkindertag - und zahlreiche lokale Einrichtungen und Vereine feiern mit. Am kommenden Sonntag, 21. September, gibt es von 14 bis 18 Uhr wieder ein großes Spiel- und Mitmachfest für die ganze Familie auf der Neckarwiese. Und das steht in diesem Jahr - anlässlich des 25-jährigen Bestehens der UN-Kinderrechtskonvention - unter dem Motto: "Jedes Kind hat Rechte!". Veranstalter ist die Stadt und das Kulturfenster. Offizieller Startschuss für den Weltkindertag ist am Sonntag um 14 Uhr. Um 16.45 tritt beispielsweise Clownin Betty als "Waldhexe Fabula" auf, um 17.15 Uhr spielt dann die Gruppe "Tonfisch" für Musiktheater-Freunde ab vier Jahren auf.

Der Weltkindertag wird am Sonntag in mehr als 145 Ländern weltweit begangen. Offiziell begann die Geschichte des Weltkindertages während der neunten Vollversammlung der Vereinten Nationen am 21. September 1954. Er jährt sich damit zum 60. Mal. Die Staatengemeinschaft beauftragte Unicef mit der weltweiten Ausrichtung eines Kindertages, der drei Ziele verfolgte: Einsatz für Kinderrechte, Förderung der Freundschaft unter den Kleinen und Unterstützung der Arbeit des Kinderhilfswerks. Am Weltkindertag erinnert Unicef die Regierungen an ihre Pflicht, Kindern unabhängig von ihrer Herkunft ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen.

Und das ist eine Auswahl der Angebote, die für den Tag auf der Neckarwiese auf die Beine gestellt wurden:

> Waldkinder Heidelberg e.V. - "Kinder in Afrika": Wasserschleppen, Staffel

> Kulturfenster: Spielmobil-Aktionen

> Haus der Jugend: "Mitmachtanz", Kunstangebot, Obsttüten, Süßes

> Familienoffensive: "Kinderfinderbuttons", Infostand, Kinderwegepläne

> AGFJ: Froschschleuder, Geldbeutel aus Tetrapaks

> Jugendhof: Kreativangebot

> Kinderreich Heidelberg e.V.: Bastelaktion, 3D-Spinnennetz, Bewegungsangebot

> Deutsch-Amerikanischen Institut: Erzählstation, Ratestation

> Kinderschutzbund: Bilderrahmen selbst gestalten, Rechte eintragen, Onlineschutzangebot in Kooperation mit der Zentrale Berlin

> Päd-aktiv e.V.: "Recht auf Bildung" chemische Experimente, "Heißer Draht"

> Jugendkunstschule: "Spiegelmalen", "Monoprint mit Plexiglasscheibe", Kaffee und Kuchen

> Sportinstitut Rhein-Neckar: Sportangebote, etwa "Ultimate Frisbee"

> Jugendrotkreuz: Verbände anlegen

> Junges Theater im Zwinger 3: Mitmachtheater