Fürth (dpa/tmn) - Eltern können Quengelattacken an der Supermarktkasse vorbeugen, indem sie vorher klare Absprachen mit den Kindern treffen. «Wir kaufen jetzt zusammen ein, und du kannst dir eine Sache aussuchen», gibt Ulrich Gerth von der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung ein Beispiel. Gut sei auch, die Einkaufsliste zusammen zu schreiben. «Man kann überlegen: Was wollen wir essen, was essen wir gerne», erläutert der Diplom-Psychologe. «Da kann man die ganze Ernährungsgeschichte mit reinpacken.» Die Einkaufsliste sollte auch vermitteln: Mehr als das kaufen wir nicht.

Dann sollten sich Eltern überlegen, zu welchem Supermarkt sie gehen: Denn es gebe durchaus Unterschiede, wie üppig die Regale an der Kasse ausgestattet sind, erklärt Gerth. Eltern suchen sich also besser einen kinderfreundlicheren Markt aus.

Während des Einkaufens sollten Eltern sich Zeit nehmen und die Kinder nicht unter Druck setzen. Die Kinder können mithelfen, die Einkaufsliste abzuarbeiten. Das Mithilfe-Prinzip gelte auch an der Kasse: Dort können sie die Lebensmittel auf das Band legen. Das lenke sie gleichzeitig von den Süßigkeiten um sie herum ab. Wichtig sei, dass der Erwachsene nun Vorbild bleibt: Auch er sollte sich beim Warten nichts von den Ständen an der Kasse nehmen - seien es nun Süßigkeiten, Kaugummis oder Batterien.

Kommt es nun trotz aller Vorbereitung zur Quengelattacke, helfe nur eins: «Hart bleiben», sagt Gerth. «Erklärt werden kann vorher oder nachher» - aber nicht während der Quengelei. Das sei vergebliche Liebesmüh. Zu Hause könne man aber noch einmal nachfragen: «Was war denn da los?» Und im Zweifel Sanktionen ankündigen: «Nächstes Mal gehst du dann gar nicht mehr mit.» Ausnahmen sind tabu. Denn sie werden sonst schnell zur Regel, wenn Eltern dem Flehen nachgeben. «Wenn das Quengeln ab und zu hilft, warum sollte ich es dann nicht öfter machen?» Diese Botschaft werde Kindern sonst vermittelt