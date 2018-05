RNZ. Unter Anleitung der Zooranger erfahren die großen und kleinen Gäste jede Menge Wissenswertes zum Familienleben der Tiere. Bei den Kudus gibt es derzeit doppelten Nachwuchs, die beiden Jungtiere halten ihre Verwandtschaft gehörig auf Trab. Aber auch den ältesten Zoobewohnern wird beim Oma-Opa-Enkeltag ein Besuch abgestattet: Die Riesenschildkröten Iulius und Emil haben schon beinahe 100 Jahre auf dem Buckel. Bei den Trampeltieren können von Kamel-Oma Jasmin bis zu Enkelin Nala sogar mehrere Kamel-Generationen bestaunt werden.

Während auf Kinder tierische Geschichten und Spiele warten, erfahren ihre Großeltern Wissenswertes über die Geschichte des Zoos sowie Natur- und Artenschutz. Außerdem dürfen sich die Teilnehmer auf einige besondere Überraschungen freuen: Es darf gestreichelt, gepflegt oder gefüttert werden. So kommen menschliche als auch tierische Omas, Opas und Enkel auf ihre Kosten. Zusätzlich zum normalen Eintritt kostet die Veranstaltung drei Euro pro Oma, Opa oder Enkel (ab drei Jahren).

Anmeldung und weitere Infos per E-Mail an info@zooschule-heidelberg.de oder am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr unter Telefon 06221 / 3955713.