Langenburg. (RNZ) Die Fürstlichen Gartentage auf Schloss Langenburg feiern vom 30. August bis 1. September ihr zehntes Jubiläum. Das stilvolle Gartenfest bei Fürst Philipp und Fürstin Saskia zu Hohenlohe Langenburg hat sich mit 160 Ausstellern und 25 000 Besuchern zu einer der beliebtesten Gartenmessen in Baden-Württemberg entwickelt. Das eindrucksvolle Schloss hoch über dem Jagsttal lockt Gartenliebhaber aus ganz Süddeutschland nach Hohenlohe. Die Besucher erwarten wieder aufwendig dekorierte Plätze, Höfe, Schlossgräben und Gärten mit den neuesten Gartentrends und einer üppigen Auswahl an Pflanzen. In den Innenräumen wie Marstall und Orangerie werden stilvolle Wohnideen, Gartenbücher, Samenraritäten und Accessoires präsentiert. Seit dem vergangenen Jahr ist das Deutsche Automuseum während der Gartentage für die Besucher frei zugänglich.

Das Feiern im Garten steht bei den diesjährigen Gartentagen im Mittelpunkt. Die zahlreichen Workshops und Vorträge wollen Tipps und Gestaltungsideen für Gartenfeste geben. Das große Angebot an Pflanzen bringt Farbe in den spätsommerlichen Garten, darunter Staudenraritäten, Biokräuter oder mediterrane Kübelpflanzen. Das Prinzip der Direktvermarktung setzt sich bei den Speisen und Getränken fort. Die Gäste können sich mit einer großen Auswahl an Hohenloher Spezialitäten verwöhnen lassen. Biergärten, Caféterrassen und Weinlauben laden zum Verweilen ein. Dazu bieten die Konzerte im Renaissance-Innenhof sowie im Barockgarten die musikalische Umrahmung des bunten Gartenfestivals.

Fi Info: Langenburg, 30. August bis 1. September, Schloss. Geöffnet: Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 9.30 bis 19 Uhr, Sonntag 9.30 bis 18.30 Uhr. Eintritt 7 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei.