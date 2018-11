Hannover (dpa/tmn) - Kinderspiele für Smartphones und Tablets gibt es wie Sand am Meer. Viele davon sind gratis - häufig handelt es sich dabei um sogenannte Free-to-Play-Titel, warnt die Computerzeitschrift «c't» (Ausgabe 1/2014). Die sind nur am Anfang kostenlos, ziehen dem Nachwuchs aber später mit teuren Erweiterungen das Geld aus der Tasche. Ob ein Spiel In-App-Käufe enthält, können Nutzer schon beim Download überprüfen. Apples

App Store weist zum Beispiel direkt darauf hin, ansonsten hilft ein Blick in die Bewertungen anderer Nutzer: Abzock-Apps werden hier meistens schnell geoutet.