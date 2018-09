Paris (dpa) Mit Kindern nach Paris - das kann stressig werden. Und teuer. Muss es aber nicht. Zehn Tipps, wie es richtig geht:



Wann sind wir da? Es empfiehlt sich eine Anreise mit der Bahn, dann kommt man sehr gelassen im Zentrum des Geschehens im Gare du Nord an. Am besten bucht man gleich auch ein Hotel in der Nähe, dann lässt sich das kurze Stück dorthin bequem laufen. Mit Koffern und Kindern in die U-Bahn? Muss nicht sein! Am letzten Tag hat die Familie es dann auch wieder nicht weit mit der ganzen Bagage.



Gibt's hier WLAN? Ja, das gibt es selbst im Zwei-Sterne-Hotel gratis. Falls nicht, sollte man die Unterkunft gar nicht erst buchen. Wer sechs Jahre oder älter ist, für den entscheidet der WLAN-Zugang mittlerweile meist über Erfolg oder Misserfolg einer Ferienreise. Die Kinder wollen abends über Whatsapp «Wahrheit oder Pflicht» mit ihren Kumpels aus Castrop-Rauxel spielen können. Klingt ablehnungswürdig? Na ja. Wer als Erziehungsberechtigter seine Ruhe haben will, sollte dafür Sorge tragen, dass die Online-Verbindung steht.



Ich will sitzen! Selbst wenn man nur für ein paar Tage in Paris ist, bekommt man eine Ahnung davon, warum in Frankreich die Geburtenrate höher ist. Kinder haben zum Beispiel sehr oft freien Eintritt, sogar im Louvre. Und mitten in der Rushhour stehen die Leute in der U-Bahn auf, damit sich die Touristenfamilie setzen kann.



Ich muss mal! Immer ein Thema, wenn man Kinder dabei hat. Kann man es wagen, im Café oder Restaurant zu fragen, ob der oder die Kleine mal eben darf...? In Deutschland gibt es dafür abschreckende Schilder gleich neben dem Hinweis «Hunde müssen draußen bleiben»: «Toilettenbenutzung nur für Kunden» oder «Toilette 50 Cent». In Paris dagegen ist es meist kein Problem. «La toilette? Ici! Go upstairs!»



Ich hab Hunger! In Paris essen zu gehen, ist nun wirklich nicht ganz billig. Aber außerhalb der direkten Innenstadt sieht die Lage gleich ganz anders aus. Es lohnt sich deshalb, ein paar Stationen mit der Metro zu fahren. Besonders günstig sind oft die Lunch-Angebote über Mittag. Und auch hier gilt: Kinder willkommen!



Ich kann nicht mehr! So lautet der klassische Einwand gegen jede Art von Laufanstrengung. Vor diesem Hintergrund empfehlen sich Hop-on-Hop-off-Busse. Man bucht sie schon vorher im Internet, steigt dann an einer der zahlreichen Haltestellen im Stadtgebiet zu und kann so lange mitfahren, wie man will. An Sehenswürdigkeiten steigt man aus und fährt dann mit dem nächsten Bus wieder weiter. Am besten sind natürlich die Sitze oben ganz vorne. Unvergesslich, wenn man auf einem solchen Logenplatz in die Champs-Élysées einbiegt und auf den Triumphbogen zufährt. Der Nachwuchs weiß vor allem zu schätzen: Aus dieser erhöhten Position kann man gut Handyfotos machen und an die heimische Peergroup verschicken.



Ich brauche Selfies! Es ist heute überhaupt kein Problem mehr, die junge Generation zu einem Besuch im Louvre zu bewegen. Wie das? Sie wollen alle ein Selfie mit der Mona Lisa! Es ist ein Anblick, über den man lange philosophieren kann: Die relativ kleinformatige lächelnde Dame hinter Panzerglas und davor ein Pulk von überwiegend jungen Museumsbesuchern, die ihr alle den Rücken zudrehen und dabei ihr Smartphone hochhalten. Sei's drum. Für die Eltern zählt: Nun hat man sie drinnen, und nun kann man sie auch noch an ein paar anderen Höhepunkten der abendländischen Kunst vorbeischleusen. Wenn man Glück hat, kommt dann sogar: «Das da vorne finde ich eigentlich viel schöner als diese Lisa!» Und schon hat die eigenständige Auseinandersetzung mit der Hochkultur begonnen. Die Tickets für den Louvre bucht man am besten vorab online, weil man dann nicht fünf Stunden in der Reihe stehen muss.



Mir ist langweilig! Dann ab in die Pariser Katakomben. Was gibt es zu sehen? Kilometerlange Gänge mit sechs Millionen Parisern an den Wänden, alle fein säuberlich aufgestapelt: hier die Köpfe, da die Schlüsselbeine, dazwischen ein paar Rippchen. Mitunter zu makabren Mustern oder frommen Sprüchen geformt. Der Horrorfilm-Atmosphäre kommt es sehr zugute, dass immer nur eine überschaubare Zahl von Besuchern zur gleichen Zeit hineingelassen wird. Der einzige Nachteil ist das stundenlange Warten in der Schlange vor dem Kassenhäuschen. Kleiner Tipp: Schräg gegenüber lockt die Filiale einer aus der Heimat nur allzu vertrauten Fastfood-Kette. Selbige kann von den Kindern frequentiert werden, während sich die Eltern selbstlos die Beine in den Bauch stehen.



Ich will auf den Spielplatz! Nie mehr wieder wird man so stilvoll seiner Aufsichtspflicht nachkommen wie im Jardin du Luxembourg. Während die Eltern unter uralten Platanen ausharren, erschließen sich die lieben Kleinen an der Schaukel die französische Sprache: «C'est mon tour!» Außerdem gibt's Segelbötchen, Kasperltheater und Ponyreiten. Das Kinderkarussell wurde 1906 von Rainer Maria Rilke besungen: «...und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel... dieses atemlose blinde Spiel.»



Ich will Kakao trinken! Jetzt heißt es hart bleiben. Denn in Paris mit Kindern ins Café zu gehen, kann wirklich kein Normalsterblicher bezahlen. Besser ist es, sich schon in Deutschland reichlich mit Schokoriegeln und Keksen zu versorgen und jeden Tag Proviant einzupacken. Außerdem gibt es an jeder Ecke wunderbare Patisserien, wo man Croissants, Baguettes und Teilchen kaufen kann. Wenn dann trotzdem Protest kommt: «Mund halten und weiterlaufen!»